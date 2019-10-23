我們常常聽到「情同手足」以表示兄弟姊妹的感情非常濃厚，不過這家人正是因為兄妹感情太好，導致妹妹離世後哥哥承受不住，最後選擇輕生陪伴妹妹。

據《每日郵報》報導，現年21歲的迪隆(Dyllon Beadle)因為沒辦法走出妹妹輕生的陰影，被家人發現在家中上吊輕生。面對兩個孩子接連離世，迪隆的母親，翠絲(Tracey Beadle)悲傷的表示，「我想我一直都知道迪隆會這樣做，因為他不能忍受沒有她(迪隆妹妹)。但我希望這時間能延長一點」並傷心的表示沒有他們兄妹的世界是一個黑暗的地方。

(圖/取自Quinn's Retreat fb)

迪隆的妹妹，奎茵(Quinn)在去年12月9日於一棵樹上上吊。此前她一直飽受重度抑鬱症(depression)所擾。在奎茵離開人世後，迪隆整整一年走不出陰影，儘管家人努力的陪伴在他身邊、開導他但仍舊無法拯救他。目前家人們決定要將原本以奎茵為名所設立的慈善機構改成兩兄妹的名字。並且將迪隆的骨灰與奎茵的骨灰撒在一起。

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