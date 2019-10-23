白宮官員今天表示，總統川普七大工業國集團（G7）兼貿易顧問蕭奧（Kelly Ann Shaw）將離職轉往民營機構發展，代表著川普經濟團隊中最高階女性成員之一即將走人。

路透社獨家披露，蕭奧今年稍早接替威廉斯（Clete Willems）擔任川普國際經濟事務副助理以及國家經濟會議（NEC）副主席。

蕭奧過去擔任美方在G7和20國集團（G20）的「協調人」，在美中貿易談判期間還是川普顧問團隊成員之一。

川普11日剛宣布美中達成「第一階段」貿易協議，今天就傳出蕭奧即將於25日離職的消息。

有政府官員說蕭奧將轉往民營機構發展，但未具體說明細節。蕭奧則婉拒透露自己下一步動向。

蕭奧告訴路透社，「感覺是我離開的時候了」，還說自己在聯邦政府工作10年，遠超出原本計劃的3年，如今「準備好迎接下一段新冒險」。

蕭奧離職時間點，正值她同樣服務過的國家安全會議（NSC）著手精簡人力。川普新國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）計劃於未來幾個月把組織規模縮減約1/3，限制它在外交政策中的角色，而國際經濟團隊則將改由國家經濟會議主席柯德洛（Larry Kudlow）指揮。

至於將由誰遞補蕭奧的職缺，政府官員表示，白宮目前還沒有相關公告。

美國除了試著與中國敲定第一階段協議內容，讓川普和中國國家主席習近平在11月於智利舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會場邊簽署外，還有一連串貿易期限即將於年底到期。

蕭奧曾代表美國在世界領袖級峰會前與各國政府協商，她是今年G7唯一女性協調人，也是20國集團唯二的女性協調人。

(中央社)