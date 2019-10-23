台北捷運公司擬取消電子票券8折優惠，民進黨新北市議員戴瑋姍質疑新北市府無經營決策權，建議新北市長侯友宜增購北捷股權，侯友宜表示，買股權也是一個想法，但他認為，不只雙北，桃園、高雄發展軌道建設也會有相同問題，交通部可成立軌道建設總局，分北中南設立，北北基共同經營。

戴瑋姍今在新北市議會市政總質詢時指出，北捷擬取消電子票證8折優惠，等於變相漲價25％，新北市交通局長鍾鳴時卻是唯一一席新北市府在北捷的董事，孤軍奮戰，無法影響經營決策，要求侯友宜展現態度。

侯友宜說，新北市一定會力爭，拜託台北市一定要有配套措施，尤其固定路線、起始點乘客一定要有優待，在消費過程中不要增加負擔，交通目的不是為了賺錢，是要服務大眾，會請交通局長繼續跟北市溝通。

戴瑋姍也說，台北市長柯文哲口口聲聲說北捷虧損，運輸本業賺錢本來就困難，靠的是業外收入，北捷從1998年開始，稅後純益都是正的，不但沒有虧損還有小賺，但北捷業外收入在營收占比16％，香港鐵道可以到61％，代表北捷董事組成，營運績效並不好，有長足進步空間，且北捷收益靠新北市支持，新北市為什麼不想辦法買下北捷股權，獲得更多經營權？

侯友宜說，新北市有很長一段捷運是由北捷經營，按照消費能力，是應該能在北捷董事會增加席位才對，買股權不是唯一方法，也是一個想法，最重要兩市要用公平態度面對這個問題。

侯友宜認為，中華民國、台灣很小，交通部可成立一個軌道建設總局，專門營運建設，全台捷運系統怎麼做，國家來就好了，不用浪費民脂民膏，高雄、桃園也會遇到問題，北北基就用一個軌道局，大家共同經營。

(中時 )