台中市和平區公所23日舉行記者會，由「哈斯哈斯樂團」開場表演。（陳世宗攝）

和平區公所23日舉行記者會，以「五葉松、甜柿、溫泉」3個元素為規畫主軸，將和平區行銷成為嶄新多樣化休閒旅遊。（陳世宗攝）

「2019和平盛柿‧盟約五葉松」，行銷和平區最高品質的甜柿。（陳世宗攝）

「2019和平盛柿‧盟約五葉松」活動，將於26日開幕登場，台中市和平區公所23日特舉行記者會，行銷活動以「五葉松、甜柿、溫泉」3個元素為規畫主軸，將和平區行銷成為嶄新多樣化休閒旅遊，以及具有泰雅文化特色的部落巡禮地點，並舉辦第3屆市長盃五葉松特展，邀請民眾走訪原住民的故鄉。

和平區長林建堂說，和平區是大台中地區唯一原住民自治區，具豐富觀光資源盛產高冷蔬果，也是台灣甜柿及五葉松原生種的發源地，今年受天候因素甜柿產量只有往年的3成，但是和平的柿農們仍將僅有的3成維持最高品質，為讓全國民眾認識和平區豐富的農特產、原住民文化及溫泉，特舉辦行銷活動。

「2019和平盛柿‧盟約五葉松」活動，將於26日登場，系列活動將持續到11月3日；本次活動以「五葉松、甜柿、溫泉」3個元素作為規畫主軸，將和平區行銷成為嶄新多樣化休閒旅遊以及具有泰雅文化特色的部落巡禮地點；並舉行第3屆市長盃五葉松特展，結合百件精選之五葉松盆栽及大型庭園景觀樹之作品，展示提供民眾觀賞。

林建堂指出，因大甲溪源頭就位在和平區內，所包括水力發電和水資源孕育整個大台中，為喚起社會大眾支持綠色電力，並落實「節約能源」及「河川保育」的觀念，特意設計「水‧電資源宣導活動」融入2019和平盛柿‧盟約五葉松活動規畫；讓民眾透過活動參與加深了解「節能減碳、保護河川、人人有責」的重要性。

2019「和平盛柿‧盟約五葉松」和平觀光季暨珍愛水、電資源宣導活動，26日開始至11月3日每個周末假日在谷關溫泉公園盛大舉辦，結合區內泰雅傳統文化、各式DIY活動、甜柿展售、產業文化體驗活動及部落生態旅遊導覽等豐富活動，並有捐發票做公益活動，憑3張未過期發票即可兌換摸彩券一張，就有機會抽中42吋液晶電視等大獎，歡迎踴躍前往谷關同樂。

(中時 )