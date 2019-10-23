阿公阿嬤背書包上嘉義市政府衛生局開辦的健康課，由專業醫療團隊下鄉與阿公阿嬤互動教學，阿公阿嬤的身體年齡比實際年齡平均年輕7.9歲，23日展現活力，市長黃敏惠請長輩多吃優質蛋白質、多動運，樂齡好快活。
嘉義市衛生局在20個社區開辦10周的逆齡健康課程，有716人參加，23日在東區體育館發表成果，近300位長輩背著「逆齡．時尚新主張」的白色書包歡聚，展現活力。
黃敏惠說，嘉義市2017年10月底已邁入高齡社會，且快速朝2025年超高齡社會邁進，預防及延緩失能刻不容緩，衛生局結合在地醫療團隊及社區專業師資，設計健康課程，今年參加人數比去年增加1成，看到長輩背書包上課，認真顧健康樂活，太棒了！
市衛生局表示，經嘉創中心檢測上課前後的體適能，包括四肢、心肺、柔軟度、平衡、握力等功能指標項目，461人的身體年齡共減少3641歲，平均年輕了7.9歲，而男性約僅83人（18％），顯示女性樂於聰明慢老，未來要更努力鼓勵男性長輩多參加活動。
逆齡健康課程分必修、選修課，包括營養、運動、慢性病、口腔保健、用藥安全、預防失智、中醫養生、居家復健、樂活園藝、懷舊金曲等，也有為長輩客製化的課程。
嘉義市社區營養推廣中心指出，年長者易有肌少症的問題，主因是營養不良、蛋白質攝取不足、活動量太低、缺乏運動、慢性疾病或長期臥床，多補充肉、魚、蛋與豆類等優質蛋白質，攝取適當維生素D及適當日曬以延緩失能。
(中時 )
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