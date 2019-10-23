中常委沈慶光。（趙婉淳攝）

國民黨中常會今通過不分區立委提名辦法後，隨即啟動提名作業，外傳黨主席吳敦義將自己列為不分區前段班，可能的名次為7、9、11。中常委姚江臨下午受訪以「三國趙子龍帶兵打仗都騎在第一個」形容，力挺吳排在不分區第2名。而中常委沈慶光則認為只要列在安全名單邊緣也能選上。

姚江臨認為，不分區第一名一定要是女生，由於男女交錯，他主張吳敦義應排在第2名，不過他也強調未來還要由提名審核小組安排順序，自己無法預測最終結果。

除了把吳敦義列不分區前段班，也有一說是認為吳要排在安全名單邊緣，才能刺激藍軍出來投票，姚江臨說，兩者都有道理，但他個人主張，帶兵打仗要衝在前面，如同三國趙子龍。帶兵的人自己要有鬥志、士氣，不是說為自己，國民黨主席當然是為這個黨。

中常委沈慶光說，以吳敦義的智慧與高度，並不會把自己排為不分區第一，其實考慮邊緣的話，也會變成安全，兩者是一樣的意思，沒有差別。因為11席到15席之間，這都是有可能的嘛，那排在安全名單的話，一定也能選上。如果最後評估是13，你排13，他還是會上；最後評估是15，也是會上，結果是一樣的。

媒體詢問，吳敦義真有凝聚藍軍選票的功能，沈慶雙表示，至少在藍軍的立場，他們的共同看法是確實有凝聚的效果，就算外界看法不見得可以摳很多，但事實上，more or less，就是會摳到。

國民黨總統參選人韓國瑜是否推薦不分區名單也成焦點，姚江臨強調這是主席職權，韓市長要選總統也很忙，這也不是韓的個性，今年全代會上，韓也同意刪除總統兼黨主席條款，他不會去做這件事情，這是主席的權利。

中常委沈慶光指出，國民黨過去慣例，包含前主席洪秀柱跟吳敦義選後，也面臨黨代表提名人數分配問題，其實這部分內部高層秘密細部的協調。

(中時 )