山上花園水道博物館B館快濾筒室前的1株羅漢松，直徑超過兩米。（山上花園水道博物館提供／劉秀芬台南傳真）

剛剛開幕的台南山上花園水道博物館，林相豐富，其中位於B館快濾筒室前的1株羅漢松，直徑超過兩米，七甲花卉產銷班班長黃毅斌指出，他曾在日本見過類似大小的羅漢松，當時就開價1億日圓，以此換推，這棵羅漢松應該也價值不斐。

曾經到訪的台南社區大學環境學程講師晁瑞光表示，目前舊城區中，舊台南地方法院、長榮女中、台南大學、台南神學院校園都有羅漢松，其中以長榮女中紅樓的羅漢松最大；但水道博物館這棵羅漢松因棲地環境良好，樹圍比長榮女中的羅漢松明顯大很多，應該是台南最大棵的羅漢松。

經營園藝造景數十年的黃毅斌也說，他在台灣還沒看過這麼巨碩的羅漢松，「日本人愛種羅漢松，以環境背景與生長狀況而言，這棵羅漢松的確應有百年歷史，是相當珍貴的自然遺產。」

文化局指出，山上花園水道博物館早年是水源地，沒有對外開放，因此保留相當完整的植物生態，尤其是快濾筒室前的羅漢松群，更屬難得；由於台南水道闢建於1912年，推估這些羅漢松也應該是那前後栽種，樹齡應該也有近百年。

文化局指出，除了羅漢松以外，園區其實還有為數不少的各類樹種，目前已經委託專業單位進行調查列冊，並且規畫環境教育學程，讓更多人認識樹木，珍惜樹木，打造兼具休憩及教育功能的園區。

(中時 )