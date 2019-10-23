時代力量傳出有意延攬前柯市府都發局長林洲民列入不分區立委名單中，被視為要搶淺白選票，台灣民眾黨祕書長張哲揚23日坦言「合作還沒有談」。至於是否會與鴻海創辦人郭台銘的「郭家軍」合作？張哲揚也說，還沒協商，目前自己提自己的，但若有同選區的衝突，就會協調，至於協調有無結果則不一定。

針對時力要搶淺白選票，民眾黨有何策略？張哲揚說「合作還沒講」，陳思宇緩頰說，還沒針對黨對黨的合作做討論，但未來仍希望有第三力量來監督藍綠兩大黨，所以不排除投票上「極大化」，強調「合作有空間，且不應搶食小黨的餅，應該是讓藍綠選票留給小黨，所以在議題合作上，不排除相關合作。」

至於是否和郭家軍談合作？張哲揚說，還沒協商，目前我們提我們的，郭也沒政黨，若郭有在同選區提名，就會有競爭，據他了解會有協調，但有沒有結果還不一定，現在沒有衝突，還沒講這麼細。

陳思宇再緩頰說，舉例以新北來說，郭在土城推李縉穎，我們板橋推吳達偉，選區就在隔壁，所以候選人在針對聯合競選上，會有相關政見，比如郭家軍上周在高雄提的區域立委（黃韻涵），就剛好跟民眾黨錯開，希望仍可達成第三勢力進軍國會。

記者詢問，郭家軍沒有來和民眾黨談不分區名額？張哲揚說，沒有，但要的話可以來投，都不排除。陳思宇也說，後續還會公布黨員名單。

(中時 )