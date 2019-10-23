香港立法會今日召開大會，保安局局長李家超在會上動議恢復二讀辯論《逃犯條例》修訂，以宣布撤回修例，為這條爭議草案畫上句號。在爭議風暴的起源、在台灣殺死女友的港人陳同佳刑滿出獄的第一天，《逃犯條例》修訂草案的撤回程序由下午2時57分展開，3時01分完成整個程序，僅耗時5分鐘。

律政司司長鄭若驊表示，陳同佳案事發地點在台灣，絕大部份證據也在台灣，該案的司法管轄權也在台灣。證據方面，鄭若驊稱有哪些文件陳同佳想自己帶去台灣的，他有自主權，哪些證據台方要求而香港在法律上可行的，香港政府也會盡量配合。

據《香港01》報導，今天下午3點，香港保安局局長李家超表示，政府在2月諮詢保安事務委員會後提交《逃犯條例》修訂草案，建議修改逃犯條例，草案於4月3日首讀，在5月27日於立法會預告在6月12日恢複二讀，但是因公眾意見分岐和出現矛盾，他於6月15日致信立法會主席梁君彥收回恢復二讀預告，又指政府及後已多次表明停止修例工作，但為了更清晰明確表達條例立場，正式引用《議事規則》64（2）正式撤回條例草案。

下午一點半，在立法會口頭質詢環節，資訊科技界議員莫乃光關注，被移交港人如何獲得公平審訊和人權保障？李家超回應指，政府一直在《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》上，積極與不同地區推展雙互方面的合作，建立更廣泛的司法互助，協力打擊跨境罪行，又指現行的《逃犯條例》符合國際通行做法，當局有嚴謹的程序要求，確保符合法律及保障移交人士的權利。

多名民主派議員關注，港府是否會與台灣開會商討解決方法，而非隔空罵戰，令公義無法彰顯？新同盟范國威批評，港府一直拒絕向台灣提供司法協助，拒絕台灣派員處理，當局以為只要陳同佳到台灣投案解決問題；公民黨郭家麒亦指出，台灣政府今年初已要求雙方協助引渡陳同佳，他質疑是特首林鄭月娥及李家超，把本來是刑事的案件弄成為政治事件。

李家超重申，陳同佳現在是「自由人」，希望台方積極接受陳同佳到台灣自首，從而對受害人及家屬有合理交代，陳同佳也可經法律程序改過自新。

李家超表示，自首一事可以在司法協助之外進行，據他了解，台灣也曾經在沒有司法互助的情況下，處理引渡疑犯的相關案件，司法協助和自首是兩件沒有關連的事。

李家超還說，今年3月港府曾向台灣表明希望開會討論，但沒有得到回覆，認為台灣不應該在司法事件上作政治考慮。

(中時 )