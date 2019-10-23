多家媒體用女童反應酸韓。(Youtube截圖)

2019.10.22大政治大爆卦完整版(下)

國民黨總統參選人韓國瑜啟動傾聽之旅，20日下午在台南市黃金海岸舉辦淨灘公益活動，但有多家媒體報導狂酸韓國瑜在沙灘逗女童，不僅女童拒喊「凍蒜」，還拒絕韓幫忙挖沙，似乎想塑造連小孩都討厭韓的風向。女童父親蘇先生憤怒澄清全家都挺韓，並上《大政治大爆掛》還原現場，他解釋說「韓國瑜不是巧虎捏，她不認識韓國瑜啊!」

不只一家媒體報導韓國瑜20日在淨灘現場逗女童，但女童不僅不願意配合大人喊「凍蒜」，且對於韓國瑜拿走挖砂玩具要幫忙挖砂也很不悅的說「不要」，似乎暗指韓國瑜不受歡迎，還有綠媒直接下標「連小孩都討厭!」，網友留言也狂酸韓國瑜連純真的小孩子不喜歡。

但女童父親看到幼女變媒體「黑韓工具」，氣炸在社團發文。他表示「短短幾個小時.... 心情從興奮到憤怒！！！孩子只是玩個沙子而已....為什麼要拿我女兒遇到陌生人的反應當成抹黑韓總的工具？」

女童父親蘇先生昨天也在《大政治大爆掛》連線還原現場，他說，當天去參加淨灘，看到因為場地人不少，所以就把小朋友帶去遠一點沙灘去玩沙，沒想到韓總會出現，讓他興奮到整個腦袋一片空白。

對於女兒怕生的反應，蘇先生也解釋，從小就教孩子對陌生人要有警戒心，陌生人拿東西給你要拒絕。當時就是韓市長要跟小朋友互動，小朋友平常看幼幼台，不知道韓市長是誰。而韓市長要挖沙子給弟弟，姐姐會覺得「你在搶我生意」，他解釋女兒玩家家酒時都很強勢。

蘇先生說「選舉抹黑不需要用到這個手段，因為小朋友的反應是最直接最單純，不會懂什麼政治，韓國瑜不是巧虎捏，她不認識韓國瑜啊!」他也表示自己對女兒被綠媒拿來當黑韓工具非常的憤怒，尤其是他們家都支持韓市長，真的很生氣很火大。

(中時電子報)