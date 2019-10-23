「你的標籤，我的驕傲。」10月份是「國際反霸凌月」，教育部長潘文忠、次長林騰蛟及劉孟奇、主秘朱楠賢等4人，在今天部務會報中，背著書包及繡著自己名字的制服出席，呼籲全國民眾反霸凌及不要隨便幫人取綽號，讓每個學生都可以快樂進校園。

在今天之後，8位在學期間曾分別被貼上「那個沒屌的」、「娘炮」、「太平洋」、「高額頭」、「歐羅肥」、「綠茶婊」、「醜矮子」及「自以為混血」等綽號的網紅，將陸續在自己頻道上紓發自己當年的心情，以進行反霸凌。

教育部臉書21日分享8件被繡上難聽綽號的制服，讓大家猜所代表的名人和網紅，獲得廣泛迴響。不過這其實是教育部為10月「國際反霸凌月」活動所鋪的哏，將經由一連串的行銷，推成反霸凌的社會運動。

潘文忠表示，在社會中，只要有人的表現跟一般人不一樣，就會被貼上標籤或取綽號，並被肢體或語言霸凌，產生強凌弱、同貶抑及眾暴寡的現象。

潘文忠表示，校園裡常見一些不經意的言語、肢體以及關係上的互動，對人產生深刻的影響。因此教育部推出反霸凌猜制服活動，就是要呼籲社會各界，還給每個人真實的他及他的名字，不要因為一時開玩笑，而造成別人一生無法抹滅的傷害。

是否曾被霸凌過？潘文忠說，成長過程中，同學間難免會開玩笑，他要提醒全民，不要看到別人不太一樣，就去貼標籤。教育部粉專將在今天晚上9時PO出影片，由研究霸凌的學者及第一線老師提出校園現場狀況，進一步將反霸凌推為社會運動。

(中時 )