小禎被爆料疑似和「壁紙小開」丁春霆同居，也讓兩人戀情浮上檯面，這也讓外界好奇男方身分究竟為何？據悉他除了是丁春誠的哥哥，以及富二代出身之外，同時也是名藝術家兼收藏家。

根據《ETtoday》報導，丁春霆較為人熟知的身分，就是「成億壁紙」的少東，外傳身家就高達上億元，目前不僅擔任父親的特助，也在知名酒類品牌擔任客戶總監一職，此外對藝術領域頗有研究的他，還是藝術家兼收藏家，日前剛落幕的「2019 Art Taipei 台北國際藝術博覽會」，據悉他也有帶領團隊參展，在工作領域有優異成績的他，私下則是十分熱衷健身，最為顯眼的八塊腹肌則是長時間鍛鍊有成的成果。

小禎曝感情狀態羞認「觀察中」。（圖／中時資料照）

目前小禎跟丁春霆感情似乎正穩定發展，身為超級好姊妹的佩甄，被問到丁春霆為人如何？佩甄則是讚不絕口：「我非常喜歡丁丁，因為他真的是一個很負責任，家教非常好的一個大男孩」。

(中時電子報)