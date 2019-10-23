莊敬國小學童表演義民廟文化及客家歌曲。（袁庭堯攝）

北京附小學童帶來罕見的京劇表演。（袁庭堯攝）

台灣基進高雄黨部主委李欣翰認為，莊敬國小不該選擇與大陸學校進行國際交流。（台灣基進提供／袁庭堯高雄傳真）

校方拿出宣傳單證明原始活動名稱為「北京醫科大學附屬小學參訪高雄市莊敬國小交流活動」。（袁庭堯攝）

高市莊敬國小與北京醫科大學附屬小學30人交流團23日上午在高雄舉辦教學觀摩活動，承辦的旅行社擅自替該團取名「兩岸一家親、共敘中華情」，遭台灣基進批評統戰意味明顯。校方澄清並聲明，舉辦國際交流已有多年經驗，純粹以提升學生國際視野為目的，外界勿多作聯想。

北京醫科大學附小交流團包含領隊1人、教師7人、國小二至六年級學生30人，總計38名師生到莊敬國小交流，引爆爭議的團名「兩岸一家親、共敘中華情」經查為承辦旅行社為便利團員上下車辨識、貼於遊覽車前方擋風玻璃上而取名，莊敬國小校方完全不知情，校方正式對外宣傳的活動名稱為「北京醫科大學附屬小學參訪高雄市莊敬國小交流活動」。

活動開始，北京附小學童特地以台語「校長你好，主任你好，老師你好，大家好」問好展現誠意。交流活動分為表演、入班學習兩部分。表演部分為莊敬國小學生表演客家文化組曲、介紹台灣水果，北京學童則表演京劇、八極拳及剪紙。入班學習部分，北京附小學童以2至3人為一組，打散至莊敬國小指定班級跟著上課。

台灣基進高雄黨部主委李欣翰表示，2005年連戰去大陸參訪後，成為大陸各省買辦開始大規模、透過各式交流進入台灣的始作俑者。大陸主席習近平今年3月在全國思想教育工作會議上更提及統戰要「從娃娃抓起」，莊敬國小不該選擇與大陸進行國際交流，這樣等同把孩子暴露在外來的危機中。

教育局解釋，大陸校方是看上莊敬國小「自我效能」的特色課程，透過學生自己訪談他人與量表施測，發現自己的優勢天賦，同時結合桌遊的趣味性，提升學生自我效能感，課程內容豐富有趣，特地前來觀摩。教育局也嚴正聲明，本次活動與政治完全無關，期盼各界能給校園專業自主空間。

莊敬國小學務主任許國忠強調，此活動純粹以學生為主體，校方過去就曾與日本、非洲、大陸等地國小交流，目的僅提升國際視野而已。

(中時 )