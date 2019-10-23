好發於中老年人的黑色素瘤是皮膚癌死亡人數之冠，惡性程度高且轉移力強，即使手術切除，一年後復發率仍高，晚期復發率高達六成以上，平均2名患者就有1位可能會復發。台大醫院皮膚部主治醫師廖怡華提醒，民眾一旦腳底、手指甲出現不對稱、邊緣不光滑、或是顏色不均勻、直徑大於0.5公分的黑痣切勿掉以輕心。

廖怡華指出，台灣儘管發生人數不像歐美國家般高，但每年仍有250到257例病例，且因未留意近4成患者確診時，已經是第三期與第四期，特別集中在對於疾病意識較為低落的年長者。她說，許多長者無法彎腰檢查自己腳底，加上不太會痛，常常來看診時，已經從腳底蔓延到小腿都滿是像星星一樣的黑痣。

廖怡華表示，即便接受手術治療之後，晚期黑色素瘤的復發率，仍高達6成以上，平均2個人就有1人可能會復發，因此抗癌的決勝點在於早期診斷以及正確治療，第三期後的患者更須接受術後輔助治療。

林口長庚腫瘤科主任張文震指出，國人長在腳底、手掌的黑色素瘤跟國外相差很大，幾乎都很深、很大，儘管黑色素瘤一旦進入晚期階段，治療選項非常有限，但2018年諾貝爾生醫獎癌症免疫治療之一的免疫檢查點抑制劑抗PD-1，則帶來新的機會，可利用藥物來阻止癌細胞。

張文震說，過去輔助治療仰賴高劑量的干擾素治療，可降低18％的復發率，但因為毒性大，有超過一半病患無法接受標準劑量而中斷，但在新療法問世後，能讓已侵犯到淋巴結、高復發比率的第三期黑色素瘤病患在術後輔助治療之後，有望降低3到4成復發的機率。

醫師也提醒，國內臨床統計發現，高達7成的台灣黑色素瘤病人都屬於肢體小痣型，病灶在於腳掌、手掌、指甲處，一旦出現不明黑痣應留心。

(中時 )