日前以《我們與惡的距離》拿下金鐘獎最佳女配角獎的曾沛慈，11月22日舉辦《謎之音》演唱會，昨天是她生日，卻在練團中度過，加上家人都不在台北，讓她直呼「空虛寂寞覺得冷」，更在午夜泡澡「取暖」，還在私人臉書發文「今年收到的生日祝福居然比得到金鐘獎的祝福少，哇哈哈怎麼會這樣呢？」結果瞬間引來300則留言，讓她又感動又後悔，笑說「已經一天了我到現在還回不完。」

曾沛慈11/22將在TICC開唱，近日積極練團，昨主辦單位特地在練團室為她慶生。（寬宏藝術提供）

曾沛慈透露，早在20日生日前一天，許多好友先幫她慶生，整天吃喝玩樂沒讓她出半毛錢，她笑說「我是『小霸王』，吃了一整天『霸王餐』」。而隨手PO出另類生日文，祝褔就如雪片般飛來，朋友還讚她是絕佳的PTT鄉民梗，不過有朋友說她嚴厲，生日才剛20分鐘就發文，讓她撒嬌說「就很冷咩～」，此外連得獎時都沒出現的朋友也來祝福，讓壽星超有面子。

曾沛慈說自己被動，除非朋友約吃飯，不然不會特別慶生。今年在主辦單位安排下，更在練團室為她慶生。曾沛慈開心許下三個願望，一是「賺錢換豪宅請大家來住」、二是「跟大家一起去小巨蛋玩」、最特別的是，還直接把第三個願望講出來，就是「找到一個好老公」，她苦笑說：「因為藏在心裡從來沒有實現，乾脆講出來。」讓全場哈哈大笑。

曾沛慈哀怨說，以前姊妹淘說好要相伴到老、一起住養老院，結果高中、大學唯二沒嫁的，今年都有一位出嫁。「我是沒動靜的那個，PK輸了，正港是黃金剩女了。」她也聳肩說：「現在理想型一片空白，想到誰的臉都不會尖叫，身體也不會，希望對方個性要成熟穩重。」但她下一秒又說：「但如果有天菜，請大家趕快安排介紹。」

《謎之音》演唱會正式倒數一個月，將在當中唱超過25首歌曲。曾沛慈說「將這場演唱會視為里程碑，第一次加入了很多自己的想法，希望可以讓大家都滿意，都意猶未盡！」還打趣跟公司說把衣服預算拿去請dancer。而她透露這次邀請嘉賓，是自己非常想合作的人「是很會唱的人，我壓力很大」，被問及如何護嗓？曾沛慈說，同事叫她每天早上去公園做「拍手功」吸取日月精華，也透過這次機會培養好的作息，把自己調整成「晨型人」。曾沛慈《謎之音》演唱會11/22（五）晚上7點半在台北國際會議中心大會堂（TICC）盛大舉辦，購票請洽寬宏售票系統、全台萊爾富及OK便利商店。

曾沛慈11/22將在TICC開唱，近日積極練團，昨主辦單位特地在練團室為她慶生。（寬宏藝術提供）

曾沛慈昨度過生日，在練團中度過加上家人都不在台北，讓她直呼「空虛寂寞覺得冷」。（寬宏藝術提供）

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