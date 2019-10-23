前行政院長張善政昨出席「永續能源之路」高峰論壇，有媒體披露，一名鹽寮反核自救會總幹事楊木火提問，馬政府時期的地調所報告，點出核四外海有活動斷層，送到原能會卻被藏起來；對此，原能會今（23）日表示，沒有隱瞞，且都如實依審定結果公布，此說法並非事實。

原能會表示，2013年經濟部找地調所做的「核四地質調查安全評估報告」，原能會已以核安角度進行平行檢視，並提出安全評估報告，該報告已明載核四廠外海有多條線形(斷層)需再調查，以釐清是否為活動斷層及與陸域斷層的關聯性。該報告在謝曉星主委上任後，已上網公布。

原能會指，核四廠外海斷層再調查報告，台電已於今年將調查報告送地調所審查中，等地調所完成相關海域調查報告審議，台電將報告及結果提送本會後，本會將再由核安管制角度進行檢視。因此，原能會隱藏核四廠外海斷層的說法，並非事實。

原能會再次聲明，核能電廠的興建至運轉，須通過一系列嚴謹管制審查程序，才能確認是否符合正式運轉的安全要求。核四廠興建多年迄今，尚未完成所有必要的測試及認證程序，也未完整地經本會審查認可。再者，歷經數年停工封存與目前的資產維護階段，須再重新通盤檢視。此外，核四廠地質議題再釐清及福島事故後相關強化設施設置等作業，也須辦理。因此，現階段的核四廠，並非符合安全要求的核能電廠。

(中時 )