週刊爆料藝人小禎戀上「壁紙小開」丁春霆，並已經和李進良簽字離婚。小禎近半年來成功瘦身41公斤，她強調不是靠切胃手術，更不是靠醫美抽脂，坦言最大功臣還是長期穩定的運動健身，而且秘訣就在深蹲與棒式運動！

小禎在《VOGUE Taiwan》YouTube影片中分享她的健身心法，小禎指出，大腿肌群是我們身體肌肉量最多的地方，等於是人類的第二個心臟，所以把大腿肌肉練好的話，身體代謝就會提高，而且也比較不會生病。小禎還不忘溫馨叮嚀「如果家裡沒有健身器材，可以改抱小孩或狗狗，做運動的同時還可以促進情感交流」。

對於小禎的強大毅力與真性情，網友讚聲連連，紛紛留言「這腿太細了吧…」、「她的屁股好好看！！」、「真心佩服她走過酸言酸語，如今重拾健康體態」、「厲害又堅強的毅力，重拾美麗」、「阿良綠了…」。

中國醫藥大學附設醫院運動治療師徐緯珍受訪時提醒，沒有一種運動能同時達成所有訓練，任何一種運動做久了，身體會自動發展出最省力的方式，因此最好至少2～3個月更換一次運動類型，有氧運動跟阻力訓練擇一交替進行，才能騙過愛偷懶的身體。

小禎半年減重41公斤！秘訣在...

(中時電子報)