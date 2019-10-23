交通部公路總局強力清查外送平台，繼日前foodpanda、Lalamove、Uber Eats等業者挨罰9000元，台北市區監理所證實，戶戶送（Deliveroo）因在籌設登記中，卻先偷跑展開外送，掌握明確事證後開罰50萬元。

外送平台龍頭foodpanda、UberEats於10月10日、13日各發生外送員遭撞死事件，14晚間則是Lalamove外送員撞死老翁，被依業務過失致死罪送辦，5天3起死亡車禍，讓相關單位盯上外送平台，展開稽查。交通部15日對foodpanda開出首張罰單9000元，UberEats與Lalamove也收到罰單，理由都是未善盡管理之責，包括對員工訓練、車輛保養等問題。

台北市區監理所所長袁國治表示，已針對戶戶送做了蒐證，發現有運送事實，由於該公司還在籌設登記中，按理說不能進行外送服務，22日已開出50萬元罰單。

袁國治說，《公路法》修正後，針對違規經營汽車運輸業可裁罰10萬元至2500萬元，司機裁罰10萬元起跳，公司則是100萬元起。但Uber當時被開罰後，外界認為針對公司的罰單100萬元起跳超過比例原則，交通部因此修正了裁罰基準表，針對公司改為50萬元起跳。

(中時 )