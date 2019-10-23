「崇璞園」占地86坪，植存一年後再行翻土整地，讓土地循環利用。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市長林右昌（中）為基隆首座樹葬區「崇璞園」啟用揭牌。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市南榮公墓逐漸飽和，市長林右昌23日為基隆第一座環保樹葬區「崇璞園」啟用揭牌，占地近百坪的樹葬示範園區，提供設籍北北基市民免費申請，申辦過程由市府「一條龍」統籌簡化繁瑣流程，推廣回歸自然、綠蔭後人的環保低碳理念。

近年環保自然葬盛行，市府盼推廣民眾使用環保葬法，23日在南榮公墓納骨塔往新墓區道路左側，啟用「崇璞園」樹葬園區，86坪的樹葬區分為9個區域方式輪葬，每區可放置10個穴位，預計植存一年後再行翻土整地，讓土地循環利用。

林右昌表示，不立碑、不造墳的環保植葬為現今殯葬的潮流，市府斥資229萬元興建，自今年4月開工，9月完工，提供有需求民眾新的殯葬服務選擇，包括從申請到樹葬過程，殯葬管理所也全程提供協助與服務，藉由便民服務，提升民眾使用意願。

他指出，基隆市與雙北市為共同生活圈，也採互惠方式，北北基民眾不收規費；樹葬為簡樸、回歸自然的環保葬，火化後的骨灰經過研磨處理，裝入可分解的棉袋內，在簡單隆重的儀式下，讓身體回歸塵土，也為後世子孫留下好山好水。

民政處表示，為解決往生者安葬問題，南榮公墓近年轉型更新，原有殯葬區公園化，並推動緬懷先人兼具環保、景觀與生態復育的樹葬，新建納骨塔預計年底前完成選址，未來落成後將可容納5萬個櫃位，提供市民多元喪葬服務。

(中時 )