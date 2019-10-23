新竹市議會議長許修睿（右二）、副議長余邦彥（中）， 第1屆議員何津根（左）、李增盈（左二）及張蔡美（右）合照。（市議會提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹市議會23日舉辦歷屆議員與職員回娘家活動，議長許修睿上任後首次舉辦，邀請上百位歷屆議員、職員回娘家，出席率高達6成，議員前輩看到現在許多議員年輕有活力，讓當年問政記憶也浮上眼前，場面非常熱絡。

許修睿指出，他很開心能有這麼多議員前輩回到議會指導，事實上，市議會議員回娘家活動在前議長謝文進任內已舉辦過3次，今年是第4次，他希望延續並藉由這個機會，現任議員可以跟前輩交流請益。

回娘家的議員包括，新竹市議會第1屆的張蔡美、李增盈、何根津，副議長余邦彥的父親余泉霖是第3到7屆的議員，同樣是父子檔的還有先後擔任市議員的林漢淇與林盈徹，夫妻檔的鄭萬德與鄭劉淑妹，都是特色組合。

許修睿為回娘家的議員與退休員工特別介紹時代力量3位議員與綠黨議員，是這屆議會才有的新成員。彼此話家常，場面非常熱絡，留大合照為「新竹市議會回娘家」活動畫下完美句點。

(中時 )