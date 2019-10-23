美國職業籃球NBA前名人堂球星、前湖人隊傳奇中鋒「俠客」歐尼爾(Shaquille ONeal)22日受訪時力挺火箭隊總經理莫雷(Daryl Morey)，表示莫雷對於香港的表態是正確的。

莫雷於本月4日因在推特發表「爭取自由 支持香港」的圖片，引發軒然大波，大陸網民群起抵制，甚至有多家大陸贊助廠商撤資，騰訊體育更是宣布停止轉播NBA賽事。

但歐尼爾在接受TNT電視節目Inside the NBA訪問時則表示「莫雷是對的。你在世界上任何地方看見不對的事情，你應該有權利指正他」，歐尼爾強調，沒有任何事情可以阻止言論自由。

他更近一步說到，美國人和大陸做很多生意，他們知道且了解我們的價值，而我們也同樣理解他的。在美國，我們最好的價值，其中一個就是言論自由。

對於大陸網民的憤怒，歐尼爾則回應，我們可以說出想說的事，可以對不公不義發聲，如果有人不能理解，那是他們自己必須處理的問題。

(中時 )