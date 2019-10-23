活動當日所有民眾可以席地而坐，享受最自然的音樂饗宴。(吳建輝攝)

動當日除了有音樂，還有許多田中優質的農特產品，也準備許多免費美食供試吃。(吳建輝攝)

田中農會總幹事曾昭英及所有三民里里民，共同邀請大家10月26日到田中老樹公園參加米樂稻浪音樂節。(吳建輝攝)

田中農會2019米樂稻浪音樂節，本月26日上午9點到下午5點將在三民里老樹公園熱鬧展開，除邀請台北師大極度銅管五重奏、詹姆士樂團及在地新民國小弦樂隊、宸箏古箏樂團演出，在百年夫妻茄苳樹下，搭配優美的樂章，除了讓農民暫時忘卻農作時的辛苦，現場也準備超過40個攤位的農特產品，邀請大家一同到田中享受米樂稻浪的音樂饗宴。

往年由田中農會所主辦的稻草人藝術節，因需要耗費的人力與經費都相當多，今年因為經費短缺而取消讓不少民眾表示失望，但田中農會總幹事曾招英，為了持續推廣田中稻米及行銷在地農民優質的農產品，在經費短缺的情況下，堅持舉辦這次稻浪音樂饗宴活動，所幸在地方企業支持下讓音樂節能夠順利舉行。

曾招英表示，音樂會特別選在三民老樹公園，因為四面圍繞著稻田與花卉，所以不時會傳來米香及花香，在飽滿的稻穗中聆聽樂團演奏的音樂，微風徐徐吹吹過，讓稻田裡飽滿的稻穗像浪一般拍打，肯定會讓所有到現場體驗的民眾，忘記自己盡情沉浸在音樂的旋律中。

田中農會也預告，活動當天將頒發台灣稻米達人獎，講座設計與知名設計公司合作，運用360度環景攝影，使用高達300顆鏡頭，捕捉得獎者身上每個角落，在利用3D列印技術製作特殊的個人化講座，宛如奧斯卡金像獎的小金人，保證讓受獎農民笑呵呵。

今年除在地樂團表演外，也邀請大提琴家張正傑一同共襄盛舉，活動當天除音樂會以外，現場也結合國產羊肉、優質乳品免費品嘗之外，還有親子食農教育教學、產銷班、家政班及青農成果展超過40個攤位，讓民眾不僅享受樂團帶來的優美旋律，還能認識田中鎮所有優質的農特產品及美麗的農村景色。

(中時 )