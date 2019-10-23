小蔡3歲時父親就過世，從有記憶以來就由媽媽獨力撫養家中4名小孩長大，她說，國小時作文出過「我的爸爸」她就寫身代父職的媽媽，一直到國中愛上長笛，為了學音樂媽媽省吃儉用，為了節省開銷、繼續學音樂，今年考上政戰學院藝術系軍費生。

小蔡回憶，小時候家中經濟並不富裕，媽媽為了養活家中4名孩子，除了上午在菜市場擺攤、下午至黃昏市場工作、晚上還兼職做禮儀師，才把4個孩子拉拔長大。

小蔡說，高一時受到失親兒基金會協助，辦理很多的活動讓失親兒走出來，如他曾參加環島鐵馬行，協助育幼院學童，就算生長過程中比別人缺少一些，但「我們是有能力幫助其他人的」。今年考上政戰學院的她坦言，是為了減輕家計負擔，每個月還會給母親孝親費。

失親兒基金會將在11月9日辦理「2019夢想慈善音樂會」，今年邀請全台各地失親兒、家長及老師擔任表演主力，也邀請藝人王宏恩、梁文音等人參與演出，2019夢想慈善音樂會預計募集明年夢想藝術經費共300萬元，但目前尚缺200多萬元，音樂會也將義賣失親兒畫作及周邊產品，希望在12月底達成目標。

(中時 )