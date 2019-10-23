25歲韓國女星雪莉本月14日在家中輕生身亡，她生前所參與的JTBC節目《惡評之夜》日前宣布停止播出。今(23日)韓國媒體報導，雪莉的遺作電影《Persona2》目前也暫停製作，劇組表示：「雪莉的噩耗讓所有人陷入悲傷中」，目前還沒考慮下一步，也暫時沒有討論到換角問題。

據《Dispatch》報導，《Persona2》由五位導演拍攝五支短片組成，是五位導演透過各自的視角講述圍繞在主角的故事，雪莉生前參加了其中黃秀雅（音譯）導演所執導的第一支短片《與我相識的人》，片中還敬業拍攝了與豬屍體同框的戲份。但因雪莉的驟逝，其作品何去何從引發了外界關注，對此，製作公司Mistic Story回應，雪莉已拍攝約2集的戲份，是否公開已拍攝的內容，暫時沒有決定。

此外，好友IU在雪莉辭世之初曾遭網友道德綁架批評沒發文哀悼，之後被粉絲澄清IU和宋茜、Krystal等人其實在靈堂為雪莉守靈，IU沉默10天後，今在IG曬出和雪莉畫作的合照，說：「我珍貴的《Chat-Shire》，四週年快樂」，而《Chat-Shire》是IU在2015年發行的迷你專輯，其中歌曲〈Red Queen〉便是由雪莉畫作所得靈感而成。

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(中時電子報)