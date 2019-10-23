李淳在戲中化身痴情男子漢。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

本周五盛大上映的青春愛情喜劇《陪你很久很久》，由新銳導演賴孟傑執導、李淳首次擔綱大樑飾演男主角「九餅」(劇中名)，巧的是，父親李安導演的《雙子殺手》也是本周五上映，形成父子打對台，李淳直呼「希望台南民眾支持我，讓我可以打敗老爸！」台南市長黃偉哲也特別到場致意表示，台南是李安導演家鄉，台南鄉親歡迎李淳常常回來走走，並預祝《陪你很久很久》票房長紅。

李淳一改先前《目擊者》的冷酷形象，化身癡情男子漢，在戲中與兩位新生代人氣女星邵雨薇、蔡瑞雪聯手主演，劇情創新、無厘頭，打造屬於新世代爆笑動人的愛情喜劇。李淳昨晚特別與監製唐在揚、導演賴孟傑來到南紡購物中心威秀影城參與特映會，宣傳新片《陪你很久很久》，親自與影迷面對面。

黃偉哲說，台南每年補助國片預算額度雖然沒有北高那樣大手筆，但針對優秀影片也訂有補助辦法，歡迎優質劇組來到臺南拍片取景。文化局表示，兩補助辦法分別是「臺南市政府補助影視業者拍片取景要點」及「臺南市政府文化局拍片取景住宿補助計畫」，前者每年1月收件，後者針對來台南拍攝之優秀影片酌予補助住宿費，明年度持續歡迎影視業者提出申請。

另外，不管國產電影有沒有在台南拍攝，只要是與台南相關或評價優質的影片如這部《陪你很久很久》，台南都很願意協助國片做行銷宣傳。

(中時 )