瓦祿產業文化館借問站提供多項旅客服務。〔謝明俊攝〕

瓦祿產業文化館展出許多賽夏文化。〔謝明俊攝〕

參山國家風景區管理處設立借問站，專人介紹南庄東河村文化歷史

交通部觀光局參山國家風景區管理處為建置獅頭山風景區更完善的旅遊服務網，設立7處借問站，提供協助解決旅客在旅行途中遇到的各種問題，像是免費借用WIFI、洗手間、飲水機、手機充電、單車打氣及簡易維修等服務，借問站還提供摺頁地圖納入週邊食宿遊購行等資訊，能旅客深入體驗地方文化。

參山國家風景區今年在所屬獅頭山、梨山、八卦山等3個風景區，總共設立了18處借問站，其中獅頭山風景區有7處，包括南庄東河村瓦祿文化館、新竹峨嵋12寮湖光村、燕子陶陶藝咖啡民宿、斜坑工作坊、福堂餅店頭份店、7─11金廣福門市、7─11崠豪門市等。

其中瓦祿產業文化館是原日據時代的東河派出所，為了沿續老派出所歷史意義及文化價值，重建瓦祿產業文化館。據當地耆老表示，瓦祿是賽夏族語，意思是有美味蜂蜜的地方，瓦祿產業文化館也成了目前東河社區重要地標，有許多旅客前來，因此在此設立借問站，更能提供旅客了解東河村歷史文化。

而12寮湖光村是位在新竹峨嵋，因保有鄉村純樸善良的特質，管理處在此推動多項具有在地特色、資源共享、友善旅客的服務，形成獨特的地方生活圈，也成了吸引旅客的重要因素。

(中時 )