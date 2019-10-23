活動當天將展出新店小城社區推動參與式預算的成果。（許哲瑗攝）

活動將展出15組由學生及社區居民設計的2020手創月曆。（許哲瑗攝）

文化局副局長于玟、新店區公所副區長吳志忠攜手點亮主布幕，象徵嘉年華盛大開幕。（許哲瑗攝）

邁入第5年的「新店溪遊記新店渡市集」將在26日於碧潭風景區登場，將展出15組由學生及社區居民設計的2020手創月曆，結合學校特色、新店文史及在地美食等元素，展現新店多元風貌，並規畫街頭表演、創意市集、職人手作、鄰里快閃等豐富活動，歡迎民眾在碧潭美景下共度週末。

文化局昨在市府舉辦發布記者會，邀請10多位高齡70歲、來自新店下城社區的「阿媽偶戲團」帶來傳統布偶戲表演，為活動揭開序幕，文化局副局長于玟、新店區公所副區長吳志忠攜手點亮主布幕，象徵嘉年華盛大開幕。

文化局介紹，新店溪遊記是一年一度的在地藝術節，今年最受矚目的是15組由學生與居民共同設計的手創月曆，融入社區風情、在地美食等元素，多元風格讓人眼睛為之一亮，此外當天也規畫50攤創意市集，20場街頭藝術、社區劇場、中山社區環保啦啦隊等精彩表演，並展出新店小城社區推動參與式預算的成果。

于玟表示，今年活動不僅僅是一場在地嘉年華，更是社區居民展現能量的平台，帶動碧潭蓬勃發展，各式內容精采可期，歡迎民眾一窺新店之美。

新店區公所表示，活動邀請到廣播金鐘得主陳明珠擔任開幕主持人，現場也安排手語即時翻譯，讓身心障礙者一同體驗樂趣，另也可至新店渡口體驗難得一見的人力擺渡渡船，感受不一樣的新店風貌。

(中時 )