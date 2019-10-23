國民黨下午召開中常會，據了解，會中無異議核備中央考紀會提報開除黨內新生代次團「草協聯盟」發起人李正皓、資深媒體人鄭佩芬的黨籍案。對此，李正皓在FB開嗆國民黨「開除的不是一個黨員，而是一個世代，從今以後國民黨正式國瑜化，成了一言堂。」

「草協聯盟」發起人李正皓、資深媒體人鄭佩芬的黨籍案，兩人被國民黨開除黨籍的「罪狀」曝光，其中李正皓被指批評造謠韓國瑜、嚴重影響立委選情的「兩大罪狀」，鄭佩芬則是破壞吳敦義、韓國瑜、連戰及馬英九等人聲譽，嚴重影響團結。

李正皓在FB嗆「剛剛中常會決議開除我的黨籍，開除的不是一個黨員，而是一個世代，從今以後國民黨正式國瑜化，成了一言堂。」後悔嗎？寧鳴而死，不默而生，選擇當烏鴉的那刻起，我早有覺悟。

他說「謝謝一路鼓勵我的前輩、朋友，還有我們不一定見過面，但理念相同的每一個人。因為你們的鼓勵，才讓我知道這條路上不是只有我一個人；因為你們的鼓勵，才讓我每一步都能走的堅定且無愧於心。」

李正皓說，「國瑜黨可以開除我的黨籍，但開除不了我的理念。」不用為我惋惜，政黨是理念的結合，只要理念相同，我們永遠是同黨同志；也不用替我開心，今天之後的我不會海闊天空，因為我對藍營的牽掛不允許我一走了之。

李正皓嗆「下架國瑜黨才是未來一段時間我最重要的任務與目標。惟有如此，站在整個年輕世代對立面的國民黨，才能撕下國瑜黨的標籤而浴火重生。」

(中時電子報)