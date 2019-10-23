美國電子煙肺傷害案例不斷增加，最小的死亡案例僅17歲。藝人蔡依林以拒菸大使身分表示，台灣不能像美國一樣，等到下一代犧牲健康、生命後再行動。面對遲遲無法修正的《菸害防制法》，雙北、新竹等縣市已推出自治條例因應，宜蘭及花蓮也將跟進，董氏基金會呼籲政府儘速修法，避免更多年輕人受害。

蔡依林今以拒菸大使身分出席記者會，她表示，自己的朋友也會吸食電子煙，且以為電子煙可協助戒菸，直到擔任大使，自己才得知電子煙的危害。因此，她立刻傳訊息告訴朋友，希望朋友停止吸食電子煙，她也同時呼籲民眾拒絕所有菸品，讓菸品都Get Out。

董氏基金會執行長姚思遠表示，美國近期爆發超過1400例電子煙肺傷害，死亡人數已超過30人，仍在持續增加。美國政府2010年推出「開放成人選擇、禁止青少年使用」的電子煙政策後，2011年已有1.5％高中生使用電子煙，今年全美已有500萬青少年深陷其中。美國的狀況是一項警訊，顯示電子煙的開放將造成無法彌補的傷害。

《菸害防制法》已有12年未修，修正草案至今仍躺在立法院，令政府對電子煙氾濫的問題束手無策。為對電子煙加以管控，新竹、台北、新北等縣市已推出地方自治條例，宜蘭、花蓮也將跟進。姚思遠表示，新興菸品的管理缺的就是立法院的配合。

國健署署長王英偉表示，目前立法院仍在排審各部會預算案，短期內恐無法修正《菸害防制法》。另為掌握台灣電子煙肺傷害的狀況，國健署菸害防制組組長羅素英表示，該署已蒐集美國做法，正研擬電子煙肺傷害的通報機制，下一步將告知醫學會，要求醫師協助通報，力拼年底前完成通報機制的建置。

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(中時 )