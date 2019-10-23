女星小禎（胡盈禎）與李進良經歷多次分分合合，兩人曾為了女兒Emma努力修復關係，而今（23日）傳出小禎已簽字，終結這段12年婚姻，而小禎稍早則在臉書發文表示，本就沒想對外說離婚的事「我認為，不需要拿家務事來煩任何人，再加上Emma也怕被同學笑跟指指點點的」。

小禎稍早發文回應離婚一事。（圖／本報系資料照片）

小禎臉書全文。（圖／取材自胡小禎臉書）

小禎與李進良2007年奉子成婚，兩人婚後數度分合，男方桃花新聞不斷，女方在2012年決定分居，兩人曾為了女兒努力修復關係，而小禎今證實已簽字，而稍早她也在臉書發文中提到「我跟阿良12年的婚姻當中分居了7年⋯愛過、哭過、恨過、笑過」，小禎表示，她也逐漸學會放過自己、照顧好自己。

談到李進良，小禎指出彼此依然是家人，並感謝李進良「有過你，很好，也謝謝你讓我變成更好的自己⋯謝謝你給了我一個可愛貼心的孩子！」至於外界最關心的感情狀態，小禎也標記「#先讓我好好享受單身」，人在歐洲的她還幽默標記「#等等只能用大買來慶祝了」。

(中時電子報)