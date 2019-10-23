在韓國極具知名度的美聲二人組「The Barberettes」上周末來台開唱，她們出道7年，一路走來翻唱了眾多韓流行樂曲，新作中特地用中文唱了鄧麗君的〈甜蜜蜜〉，讓台灣歌迷倍感親切。

她們開心表示：「這曲與我們一直翻唱經典兼帶復古曲調的風格很像，加上鄧麗君廣為人知，在找知名中文歌曲來翻唱時想到了〈甜蜜蜜〉，於是選擇這首經典作為主打。」

她們坦言演出前擔心台灣觀眾反應，結果大手好評，讓她們相當開心。「我們讓曲子開頭呈現了復古感，中間再添加上POP元素，讓編曲更有變化。希望有機會能表演給更多台灣朋友看！ 」

韓美聲雙人組The Barberettes來台大飽口福。

她們回憶學中文過程：「發音真的挺難的！雖說學唱歌比學說話簡單得多，但學習過程非常有趣，還讓我們的會中文的朋友來修正我們發音。」

兩人在大學時期認識，「當時我們一個是新生、一個準備考試中的考生，一人伴奏一人主唱，之後成了大學的學姊學妹後，幫很多歌手唱過和聲；某天我們想著「我們能不能擁有屬於自己的路線？」於是組成了The Barberettes，至今已度過7年。

韓美聲雙人組The Barberettes看見旺燒鳳梨料理大吃一驚。

該團出道時原有3名成員，現為2人，「出道7年了，當然想過增員，不過3人有3人的優點、也就會有缺點，畢竟我們是以翻唱為主，3個人所需練習時間就較長，相形之下2人更容易溝通協調。」現階段她們會先專注以2人的方式來演出。

提到台灣，她們表示小時候就曾透過有線電視頻道聽中文歌曲，雖不算是全面地了解，但對特定歌手仍會關注，像是她們就很欣賞曾赴韓演出的「落日飛車」樂團，而為她們暖場的「唐貓」獨特R&B抒情曲風也令她們喜愛、盼有機會能合作。她們大讚台灣流行樂：「台灣的流行音樂水平很高，有一種不慍不火的感覺，有時韓國抒情歌曲會較為誇張地表現悲傷等情緒，台灣的表現方式感覺上較為優雅。」

初次來台，對台灣的印象是：「台灣人們親切都寫在臉上，從表情就能感覺到熱情！」訪談前夜搭計程車時看到路上機車騎士不慎跌倒，許多路人立刻上前幫忙，她們問：「台灣人總是這樣熱心嗎？真的很尊敬台灣人！」

平時她們自己也愛聽K-pop，「Red Velvet」、「Momoland」也讓她們喜愛，還曾翻唱後者的〈Bboom Bboom〉。兩人默契絕佳，在每年耶誕節之際總會推新曲，「我們希望擁有屬於自己的耶誕歌，就像瑪莉雅凱莉Mariah Carey的耶誕歌曲那樣經典，我們現正準備新作中，盼再來台演出！」

(中時 )