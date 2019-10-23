藝人小禎今被週刊爆料與「壁紙小開」丁春霆(丁丁)互動親密，還疑似同居穩定交往中，讓她與李進良的婚姻狀況再度成為關注焦點，事後小禎鬆口認了跟李進良已經簽字離婚，結束12年風波不斷、剪不斷理還亂的婚姻，至於跟丁春霆的新戀情，經紀人代為委婉回應，表示小禎暫時先享受單身，羞認對新歡「觀察中」，但一切不急。

小禎與李進良2007年奉子成婚，婚後李進良屢傳桃色緋聞，小禎於2012年才終於心死決定分居，但多年來沒有離婚，中途一度傳出兩人感情有回溫跡象，但狀態此前始終讓外界看不清，而《聯合報》年初曾報導，塔羅專家小孟老師當時曾幫兩人抽卡，抽到了「高塔牌正位」，解釋這意味小禎與李進良當時是為了孩子而維繫修復感情，只是情況不樂觀，終究會成為平行線。

小孟老師進一步解析，小禎跟李進良的感情，在今年會有顯著變化，重點是「會各自找到一片天」，且等到孩子長大就會離婚，破鏡重圓機會應該不高，而對照今天的情況，小禎被拍到跟丁春霆互動親暱，她過去都否認跟丁丁的緋聞，但今天鬆口坦承已正式切了李進良，跟塔羅牌專家的預測不謀而合。

(中時電子報)