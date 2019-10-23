香港因反對《逃犯條例》修訂引發的政治風暴，至今尚未平息。英國《金融時報》今天引述消息稱，中央有意撤換特首林鄭月娥。香港《經濟日報》報導，中國政治客觀來說並不透明，因此外界很難完全掌握中央的想法，但如從外圍觀察，目前談林鄭去可能言之尚早，當中涉及2大關鍵因素。

林鄭的發言人和港澳辦均拒絕評論撤換林鄭的報導。而根據英媒引述消息指，中央計畫明年3月前，任命接替行政長官林鄭月娥的暫時人選；若大陸國家主席習近平同意，繼任人選將完成林鄭月娥原定在2022年結束的任期。報導稱，繼任人選包括前金管局行政總裁陳德霖、以及前政務司司長唐英年。

香港《經濟日報》引述觀察人士分析，目前很難完全證實報導的真假，原因是中南海的許多重大構想，從來不會在落實前很具體的先放出風聲；但從2大因素看，目前談中央是否決定更換特首，實在有「言之尚早」之嫌。

其一：四中全會因素

毫無疑問，香港局勢已不單是香港問題。隨着美國高度介入、國會推動《香港人權與民主法案》，而台灣明年1月大選也炒作香港議題；香港「反修例」風暴出現蝴蝶效應，牽動中美、兩岸、甚至國家安全問題。

因此，與香港相關議題必須由中央最高級會議處理，而最近期的窗口是中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議、即簡稱的四中全會。這次會議預定本月結束前登場。

觀察人士指，香港政策會否調整，要留待今次四中全會指明方向；而林鄭的留與去，也要等候會議有結果、具體政策充份醞釀，才能夠明朗化。

其二：中國經濟因素

香港政局雖引起全球關注，但在中央的排序中，目前最關鍵的三大議題，排第一仍是中國經濟下行壓力加大，第二是與經濟相應的中美貿易戰問題，第三才可能是香港問題。

觀察者指出，中國第3季經濟增長僅6％，創出有紀錄以來最慢，恐會牽動中國政治社會穩定；因此，中南海目前的首要工作是穩住經濟、管控增長放緩趨勢；與之相應的是做好年底中央經濟工作會議籌備，而短期則因時施策，推出穩增長措施。

至於香港問題，目前主要是穩住局勢不惡化，等待修復的窗口；因此林鄭去留，目前中央未必有一份100％會實現的劇本。

(中時 )