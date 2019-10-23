中壢SOGO周年慶將開跑，來店禮及超殺優惠商品吸引消費者目光。(呂筱蟬攝)

中壢SOGO周年慶將開跑，來店禮及超殺優惠商品吸引消費者目光。(呂筱蟬攝)

百貨業最重要檔期中壢SOGO周年慶將在11月6日開跑，為期12天挑戰業績13億，第4季可望5％成長。21周年慶有別於以往，首度推出最低門檻單筆消費888元，即可享有1次抽獎機會，消費可累計抽獎，將抽出8名幸運顧客，獲得iPhone 11 Pro 64GB手機1支。

中壢SOGO店長賴必昌指出，2019年周年慶消費來店禮火力全開，12天期間不僅天天有消費來店禮，合計高達20波，除有全台授權的SNIDEL以及Samantha thavasa，推出生活良伴用品外，中壢SOGO加碼推出全台獨家運動品牌授權「PUMA折口後背包」與「new balance運動收納提袋」，時尚又實用。

化妝品是周年慶超級戰區，中壢SOGO首度舉辦HAPPY GO卡友買化妝品抽Panasonic 4K 55吋電視(限量3台)，並推出三波段滿額贈，早晚館外排隊限日限量再加贈SOGO禮券100元。

家電區11月6至9日，1 單筆消費15萬元送6000元商品券或PHILIPS氣炸鍋、dyson V7吸塵器、Panasonic清淨機；11月10日至13日，單筆10萬元送4000元商品券或ZOJIRUSHI電子鍋、NESPRESSO膠囊咖啡機、Panasonic除濕機、VORNADO電暖器。11月14日至17日，單筆 5萬元送2000元商品券或Panasonic吹風機、大同電鍋、Panasonic電熱水瓶、PHILIPS黑晶爐，消費禮全數為一線品牌。

中壢SOGO今年也有重新開幕的MUJI無印良品，是桃園最大店舖，門市上看300坪，同時也是桃園地區唯一一家生活選書外，以完整的專業顧問群與豐富商品提案，打造專屬於MUJI無印良品的購物、閱讀與咖啡休憩空間，店家在周年慶期間也推出折扣優惠。

(中時 )