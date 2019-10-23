聖結石（本名曾勝傑），為台灣YouTuber屆先驅，創下最快達到一百萬訂閱數的記錄保持人。深受許多小朋友喜愛的他，還被簽下當唱片歌手，出了許多點月破百萬的歌曲。不過聖結石在最新發布的影片中，他拿鐵鎚砸破YouTube頒布的百萬黃金獎牌，表示，「百萬訂閱的名號的壓力太重了，想回到過去。」

聖結石在最新的個人Vlog的一開始就砸破了自己的百萬獎牌，在砸完後，他感到非常放鬆，並開始他一天的行程。到了母校南強工商，他回憶起以前學生生活，並表示，成為百萬YouTuber後，他常常感到困擾，認為自己似乎不像自己了。

聖結石表示，他比較喜歡成為百萬YouTuber前的自己，他認為那時候的他很「真」，現在的他拍影片變得不敢說真話。（摘自聖結石YouYube頻道）

聖結石表示，他比較喜歡成為百萬YouTuber前的自己，他認為那時候的他很「真」，而現在，拍影片變得不敢說真話，要顧慮到觀眾的觀感，也特別在意在他人眼中的自己是否被汙名化，又或者是被冠上難聽的標籤，讓他還找不到做自己與形象之間的「平衡點」。

他表示，現在拍影片變得不敢說真話，要顧慮到觀眾的觀感，也特別在意在他人眼中的自己是否被汙名化，還找不到做自己與形象之間的「平衡點」。（摘自聖結石YouTube頻道）

聖結石覺得，好像自己越活越退步了，面對爆紅之後自己的生活轉變，包括頻道、粉絲、網路評論，甚至是自己家庭，他要顧慮的東西越來越多，聖結石坦言，希望能夠回到過去，享受拍影片記錄自己生活一切就很開心的自己。

「我只是想真實的做自己，做自己想做的事，說自己想說的話。」面對公眾的輿論壓力，聖結石認為自己越來越多話不敢講，不敢在網路上分享，就因為怕自己說的做的成為眾矢之的，反而越來越不像自己。

聖結石認為自己越來越多話不敢講，不敢在網路上分享，就因為怕自己說的做的成為眾矢之的，反而越來越不像自己。（摘自聖結石YouTube頻道）

在影片中，聖結石輾轉透露了自己這陣子有抽電子煙、買了2千萬的房子，甚至是和經紀公司鬧出糾紛，拿不到錢的消息。他希望藉由砸破「百萬訂閱Button」來打破那個受制於公眾輿論壓力的自己。他表示，他不再是「百萬訂閱YouTuber聖結石」，而是要好好當一個「YouTuber聖結石」。

我打破了百萬訂閱獎牌，為什麼？（摘自聖結石YouTube頻道）

(中時電子報)