北部地區一名C姓男子，在網路上假冒自己是一名年輕多金牙醫，認識了一名小辣妹，雙方一聊如故，便相約前往摩鐵滾床，辣妹為了取悅C男，還與C男在浴室內大玩裸身「人體盛宴」，舔遍C男全每一吋肌膚，接著一起滾床數回合，未料辣妹事後竟討不到零用錢，竟翻臉怒告男方性侵。

女方強調，C男約她上摩鐵後，不斷要求她用舌頭替她按摩全身，而且要模仿日本裸身「人體盛宴」的模樣。結果弄得C男性慾高漲，立刻將她翻身到床上做愛。

不過弔詭的是，辣妹在床戰當中，還答應C男可以「無套內射」，讓C男又驚又喜，兩人在一陣鬼哭神嚎交戰後，辣妹主動希望能索取一些零用錢，但是遭到拒絕。

未料辣妹因此心生不滿，事後就去警局提告。地院開庭時，C男表示朋友都說要在網路交友必須要具備財力才有人理會，所以自己才會假扮醫師來博取對方好感。

不過C男也喊冤表示，他確實有在交友網站上徵求包養辣妹，也有叫辣妹替他舔全身，兩人還情投意合的發生關係，完全沒有強迫對方，反而是辣妹在雙方床戰過程中，還一直要他「無套內射」，但完事後，辣妹就對他討零用錢，還威脅說如果害自己懷孕就要提告。

地檢署調查後發現，辣妹自己都承認與C男有談妥金錢上交易，也承認自己有出價請C男包養，地檢署認定全案只因此女方單一指述，並無其他積極事證，因此對C男不起訴處分。

(中時電子報)