以鷹派形象聞名的美白宮貿易顧問納瓦羅日前遭踢爆其大量著作引用「假學者」抹黑大陸，甚至自稱這只是為了增加娛樂效果；對此，大陸外交部對此表示「震驚」，不僅嗆美國抹黑大陸已經到了不擇手段的地步，「做人要有底線」，並表示華為到一帶一路，甚至對介入美國大選指控，美方仍在編造謊言。

日前據外電引述專門報導美國學術界的媒體《高等教育紀事報》（The Chronicle of Higher Education）報導，美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）遭澳洲國立大學的日本史榮譽教授莫里斯-鈴木（Tessa Morris-Suzuki）踢爆，其著作中大量的反陸見解，多為來自一名「朗．瓦拉」的學者替其背書，而「朗．瓦拉」只是納瓦羅名字的重新組合。對此，納瓦羅承認這這名學者只是他的筆名，除了堅稱這只是為了增加娛樂效果，並表示很高興過了這麼多年終於有人發現這一點。

據陸官媒《人民網》22日報導，大陸外交部發言人華春瑩表示，這個消息不僅令國際社會感到譁然和震驚，也顯示美國內個人出於一己之私或為了政治圖謀，對大陸打壓抹黑，已經到了無所不用其極、甚至沒有任何底線，編造並兜售謊言，甚至以謊言為依據來制定政策，不僅荒謬而且極其危險。

華春瑩接者說，美方的確有人曾經承認，「我們撒謊、欺騙、偷竊，這是美國不斷探索前進的榮耀」，也見過美方通過編造謊言，在伊拉克、敘利亞等地挑起戰火，現在又如新疆、香港、或是華為5G、一帶一路政策，甚至所謂干預美國大選等問題上，美方編造的謊言仍在繼續，而「做人要有底線，行事要有規矩」，希望美方一些人盡快回歸理性。

華春瑩指出美國有人承認透過撒謊欺騙榮耀美國，應指美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。他曾在今年4月15日在德州農工大學一場公開演說中表示：「西點軍校的學員格言是什麼來着？『絕不撒謊、欺騙、偷竊』，但在擔任CIA的局長時，我們撒謊、我們欺騙、我們偷竊，我們還有一門課程專門來教這些。這些提醒我們美國是如何造就今日榮耀。」

(中時電子報)