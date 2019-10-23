在地陶藝家展現精湛手藝現場創作，並與苗栗縣副縣長鄧桂菊等人為苗栗陶藝術節揭序。（何冠嫻攝）

2019苗栗陶藝術節將於11月2日到12月1日盛大舉行，安排系列活動邀請民眾走進陶藝世界。（何冠嫻攝）

苗栗陶產業歷史輝煌、培育優秀陶藝家，縣府舉辦2019苗栗陶藝術節推廣在地好手藝。（何冠嫻攝）

在地陶藝家現場創作 揭序2019苗栗陶藝術節

今年苗栗陶藝術節，以「焰‧艷」為主題，推出陶藝主題展、國際學術研討會、假日市集等系列活動，並首創全國首創的拉坏、擠坏擂台賽，預計11月2日陸續登場，與各界交流推廣苗栗陶藝的多元面貌，帶領遊客走進百年陶藝世界。

苗栗縣公館為陶土、陶瓷故鄉，2019苗栗陶藝術節推出「焰、艷」系列活動，23日副縣長鄧桂菊等人為活動揭序，陶藝大師賴復歡聯手兒子賴時興、孫子賴世順，一家三代同台展現陶藝技術，即席創作3件作品驚艷眾人。

柴燒陶藝師、策展人邱建清表示，陶藝家取自大地的土加以揉練，捏塑成形、上釉、燒窯，經熊熊火焰讓土坯幻化成多姿多彩的作品，猶如火鳳凰般展翅高飛，令人驚艷，因此今年主題訂為「焰‧艷」，策畫4大主題展覽、陶藝國際學術研討會、假日市集及藝文活動等，推廣並傳承在地陶藝的多元樣貌。

縣府文化觀光局長林彥甫表示，苗栗陶藝術節系列活動將於11月2日展開，「當代陶藝創作展」、「陶博館典藏特展」將於苗栗陶瓷博物館登場，「苗栗陶藝競賽展」及「苗栗陶藝人培工作坊作品展」則於苗栗縣政府文化觀光局第一展覽室、2樓山月軒展出，呈現苗栗陶藝的發展。

11月7、8日的「陶藝國際學術研討會」則邀請美國王慶祥、加拿大李見深、Jordan Scott、日本金重晃介、清水圭一及國內的李明松、劉鎮洲、李茂宗、陳新上、游博文、許明香、吳水沂、邱建清、連炳龍、王龍德、謝嘉亨等陶藝大師，透過研討會、駐村等交流，傳承並創新陶藝發展。

另，文觀局說明，11月9日起至11月17日連續2周的周末，舉辦假日市集及藝文活動，分別規畫全國首創的拉坏、擠坯擂台賽、免費茶席體驗以及花藝展示，以及親子捏陶及彩繪DIY體驗、陶工藝產業及農特產市集等，遊客走進陶藝世界，深陷於苗栗的陶藝魅力。相關活動詳情可於苗栗縣政府文化觀光局網站或至「2019苗栗陶藝術節」臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )