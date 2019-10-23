國民黨青年團總團長田方倫、青年軍金大鈞今天在黨中央發起「肥皂箱開講」，從青年低薪議題談起，期盼能激發青年共感，未來規畫環島開講，以車站、廟口、捷運站、菜市場口為主要基地，替總統候選人韓國瑜與黨紀立委候選人輔選。

據悉，國民黨上周中常會上，有中常委關切青年低薪議題，黨主席吳敦義聽聞後，籲請青年團後續追蹤，並到總統府前抗議，於是催生下午首場「肥皂箱開講」，以積極爭取青年選票。未來青年團將著重青年感受的吐露，而革命實踐研究院長林火旺也會協助尋覓在地教授譚政策。

田方倫說，蔡政府宣稱35歲以下年輕人年薪突破54萬，首先他先向大家道歉，因為他與藍營青年軍年薪都沒達到這個數字，然而這卻變成蔡政府沾沾自喜的政績，行政院主計處忽視代表絕大多數青年朋友的薪資水平（平均數）根本沒有成長這麼高，而是靠前面帶頭的人衝高薪資。

接著，田方倫逐一列舉，包括台船子公司「台船環海」董座鄭亦麟、月領9萬元的民進黨副秘書長林飛帆、年輕人表率的「口譯哥」月薪28萬8300元，他感謝蔡政府給這些年輕人機會，拉高整體平均薪資，如果這些年輕人繼續維護蔡英文、保護蔡政府，下一步目標就是達成前北農總經理吳音寧年薪248萬元的目標。

田方倫嘲諷，原因是他拿錯黨證，沒有拿到民進黨黨證，現在連拿錢要買包菸的價格都比他們貴，若大家覺得這樣的政府能帶領年輕人走入新世界，反觀韓國瑜，過去任北農總經理把絕大部份公司盈餘當成獎金發給員工，上任高雄市政府後籌備青年局，推展青年創業與就業。

(中時 )