基隆暖暖高中學生拍攝的作品「暖男暖女」，獲得2019經典小鎮影片高中組特優。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

2019小鎮漫遊年，交通部觀光局號召全國大專院校與青年，以全台45個小鎮為題材拍攝創意遊程影片，以基隆小鎮為題材的「時光旅人」及「無用學堂」獲得混齡組銀牌及佳作，暖暖高中學生拍攝作品「暖男暖女」則獲得高中組特優殊榮，行銷基隆之美。

市長林右昌今與得獎團隊青年代表一同在海洋廣場拍攝宣傳影片，出考題要學子算出正濱漁港彩色屋有幾棟、體驗基隆在地DIY、跟飛天掃帚拍網美照，藉由任務過程讓民眾看到基隆小鎮的美，完成任務後獲頒「基隆小鎮觀光大使」勳章。

林右昌表示，基隆擁有得天獨厚的觀光環境，以及豐富人文景觀，中正區從正濱漁港懷舊碼頭彩色屋、阿根納造船廠串聯和平島公園、潮境公園等特殊景緻，今年觀光局2019台灣小鎮漫遊年活動，在全台45個經典小鎮遴選中，榮獲第8名的肯定。

基隆擁有北台灣最豐富的漁業資源，天然的灣澳不僅是航運輸紐，也是形成漁港的最佳條件，造就碧砂漁港、長潭里漁港、八斗子漁港及望海巷漁港等特色漁港，藉由在地青年的視角，透過影片呈現漁村文化和漁港風情，「一起讓基隆靚起來！」

市府觀銷處長曾姿雯表示，歡迎大家跟著年青朋友的脚步來一趟基隆小鎮漫遊之旅，實際走訪影片中的景點，感受基隆之美，得獎影片也將於11月底在觀光局小鎮漫遊年官網、十萬青年獎百萬活動官網及觀光局官方youtube頻道等露出。

(中時 )