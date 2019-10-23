華宗盃排球賽已經邁入第40屆，是全台四大排球盃賽之一，每年舉辦總吸引眾多球隊報名參加，地主學甲國中的男排、女排球隊也準備好要拿下好成績。（莊曜聰攝）

有台灣四大排球盃賽之一的華宗盃排球錦標賽，11月2日起將一連4天將在台南學甲登場，這項已有40年歷史的賽事屢創規模，今年吸引全台325隊、逾5351人參加，小鄉鎮湧入人潮，區公所向地方廟宇、學校洽借成立選手村因應，讓選手能免去舟車勞頓的疲勞，打出佳績，還有多項優惠推展觀光。

華宗盃排球錦標賽由台南市政府與中華民國排球協會共同主辦，目前邁入第40屆，與永信盃、和家盃、北港媽祖盃並列為全台四大排球盃賽，並成為三級學生球隊取得莒光盃、中華杯等賽事積分及保送升學的重要比賽。

學甲區公所表示，華宗盃在四大盃賽中，是唯有一提供室內比賽場地者，加上學甲國中、曾文農工風雨球場都有頂蓋，6個場地均不受天候影響，主辦單位估計，包括參賽選手、教職員、親友團等，競賽期間估計將會有上萬人湧入，熱鬧氣氛彷彿舉辦慶典，除了周邊的民宿、旅館之外，公所將洽借廟宇、學校、社區活動中心成立選手村，讓外地選手可以居住。

為提升選手，主辦單位邀請中華健康救護促進協會規畫各競賽場地救護工作，並有凱樂斯公司、赫爾帕司工作室贊助救護器材，在運動傷害發生時提供高品質的緊急救護。

市府為行銷運動賽事，另外還有觀賽集點送小禮活動，只要在賽事期間在6個競賽場地觀賽蓋章，集滿4個就能到服務台領取限量1000份的紀念品；即日起到10月底到「台南i運動–運動i台灣」臉書粉絲專頁留言邀請好友來看球，就有機會獲得雙層觀光巴士免費體驗券、古蹟貴賓券，賽事期間分享華宗盃精彩照片，還能拿到山上水道花園博物館貴賓券、南瀛天文館套票等好禮。

(中時 )