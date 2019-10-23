立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查業服務法第52條條文修正草案」，國民黨立委提案希望從現行最長的14年可再延1年，親民黨團希望延長至20年，民進黨立委則提案最多可再延長9年，但勞動部認為應從新經濟移民法修正，最後併案送黨團協商。

據勞動部統計指出，截至108年7月底為止，在台外籍家庭看護工達24萬1074人，其中在台工作年限介於12年至14年達5023人。

勞動部表示，是否再延長外籍家庭看護工工作年限，社會各界有不同看法，部分意見認為國內人口結構老化，家庭缺工導致勞力需求殷切，基於兼顧經濟社會發展需求，應同意放寛外籍家庭看護工在台工作年限；但也有意見為延長工作年限，僅把缺工問題延後處理，並未根本解決問題，而放寛工作年限，將過度依賴外籍家庭看護工，不利於長照體系建立。

提案的國民黨立委徐志榮表示，一位新的外勞來到家中要適應很多事情，行政部門考慮很多，因此他僅提案從14年增為15年，多一年多多少少就能減少家庭的負擔；民進黨立委吳玉琴說，應該做首年的人數控管，不應用年限來卡這些移工，而家庭看護工沒有勞保與勞退的問題，對制度的衝擊並不大。

國民黨立委廖國棟指出，鄰近的其他國家甚至沒有對移工的工作設定上限，強制移工離開對被照顧者是種傷害，而看護者的離開簡直是強拆家庭，希望盡量放寛。

民進黨立委陳靜敏則說，如果移工願意留在台灣貢獻其勞動力，新經濟移民法應該更加保障這些移工，不能每3年就要再喊價要增加幾年。

勞動部勞動力發展署署長黃秋桂表示，即使在就業服務法中延長，移工一旦到年限還是要離開台灣，因此建議在新經濟移民法中處理，銜接移民政策，兼顧留用優質勞動力及保障移工權益。她也憂心，一旦放寛家庭看護工後，產業外勞也會要求放寛年限；而家庭外勞還會涉及國內長照制度的規劃。

最後全案送黨團協商。

另目前勞保僅限請領年金給付，可開設專戶防止遭扣押等，立委蔣萬安提案請領一次金給付也可開設專戶，對此，勞動部敬表同意；但針對立委鄭天財及親民黨黨團提案，請領年金給付均應開立專戶，勞動部認為恐怕增加請領給付的不便利性，最後也交付黨團協商。

(中時 )