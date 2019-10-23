美國空軍官員周二證實，在琉球美軍基地裡，發現 MC-130特戰飛機的8磅重(3.6公斤)零件，應該是飛行過程中遺落的，由於是掉在基地裡，所以沒有造成旁邊居民的影響，不過類似的事情已經發生好幾起。

軍事網(military.com)報導，上週五，琉球嘉手納空軍基地早上在進行機場檢查時，發現了可能是飛機零件的東西，後來被判斷是起落架的扭矩管，它的長度35英寸(88公分)，寛度3英寸(7公分)，重達8磅重(3.6公斤)，可能是在起飛或者降落時而掉落的。

美軍第18聯隊在週二證實了此一事件，他們根據零件與飛航紀錄研判，零件屬於MC-130特戰運輸機的，之後轉交給第353特種作戰小組調查，他們是操作MC-130的單位。

第353特種作戰小組在稍晚向上呈報，知會了日本政府，於是沖繩縣官員在週一下午向媒體通報了此一情況。由於日本放假，沖繩縣廳和防衛廳的發言人星期二不予置評。

駐日美軍的飛行器(飛機、直升機、傾轉旋翼機)近年來，發生了不少起飛機在飛行過程掉落到零件的情況，甚至造成了附近居民一些人員傷害與財產損失，引起地方官員與民眾的抗議。

今年8月27日，一架海軍陸戰隊 CH-53E超級種馬直升機，在琉球海岸附近的開闊水域丟失了機艙窗，沒有人受傷或財產損失的報告。

不過在2017年12月，另一架CH-53E超級種馬直升機就遺落到普天間基地附近的國小操場，這塊90公分見方的窗戶，摔毀濺起的碎片，刮傷了附近的小學學童，雖然傷勢不重，但小學生受了點驚嚇。

(中時電子報)