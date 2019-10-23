為因應今年公費流感疫苗遲到一個月，今年公費克流感也將首度提前給藥，疾管署考量入秋後流感病毒活動及群聚，提前備戰，將提早一個月，從十一月十五日擴大將有發燒症狀的類流感患者增列為公費藥劑使用對象。

以往都在10月施打的流感疫苗，今年將延後約一個半月到11月中開打。衛福部疾病管制署署長周志浩表示，今年因世界衛生組織（WHO）流感疫苗選株延遲，導致全球疫苗生產、供貨時程延遲，台灣所訂608萬株四價公費流感疫苗將延遲一個多月。

疾管署副署長羅一鈞表示，流感之戰一直以來都設有兩道防線，一是疫苗，一為藥劑，但考量民眾可能擔心疫苗延後開打導致疫情變嚴峻，因此將原本每年訂於十二月一日才開始擴大實施的公費流感抗病毒藥劑，提早到十一月一日起開始實施。

羅一鈞也強調，提早實施擴大公費用藥不代表疫情會提早開始，民眾不必憂心，至於藥劑用量，去年同期共使用41.2萬人份的藥劑，且疾管署儲備量共有217萬人份，不會因為提早實施而導致藥劑不足。

疾管署表示，有類流感症狀民眾於全國4千多家公費流感抗病毒藥劑合約醫療機構就醫時，經醫師判斷症狀及病史符合公費用藥劑使用條件者，得開立公費流感抗病毒藥劑，與是否接受流感快篩無關。另由於目前流感抗病毒藥劑未列入健保給付項目，公費用藥治療之時機及必要性仍由醫師依病患狀況及臨床專業決定。

疾管署監測資料顯示，近期國內流感疫情呈下降趨勢，已經連續四周呈現下降趨勢，上週類流感門急診總就診共7萬258人次，較前一週略降2％，低於流行閾值；上週共計14起流感群聚。近4週社區流行病毒型別以A型H1N1為主，佔82.8％。

(中時 )