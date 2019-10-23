大陸非洲豬瘟疫情仍未緩解，民生問題首當其衝，現在部分農村地區餐廳、超級市場開始改推狗肉、兔肉，因為豬肉實在太貴了，民眾負擔不起。

大陸因非洲豬瘟疫情，豬肉短缺、價格狂飆。

香港《南華早報》報導，現在大陸豬肉短缺的情形非常嚴重，價格飆漲就是指標，江西省萬安縣轄下的鄉鎮，豬瘦肉價格居然漲到1公斤72人民幣（約新台幣311元），1公斤排骨要價74人民幣（約新台幣320元），是去年同期價格的2倍之多，難以想像的是，像萬安這樣的小地方，豬肉價格居然和北京、上海等大城市一樣高。當地居民Liang Meilu指出，去年，買500克豬肉只需要十幾元，現在已經超過30元。

豬肉不僅貴，農村地區更大的問題是買不到。萬安縣郊區的幾個傳統市場裡，幾乎看不到豬肉攤的影子，村民Liu Gang解釋，農村居民所得更低，一般人根本買不起豬肉，不僅如此，也因為附近養豬場就是非洲豬瘟災區，因此部分鄉村地區也很難買到豬肉。

民眾不願掏錢買豬肉，腦筋動得很快的商人迅速把目標放到其他肉品上，超市開始降價賣兔肉，現在1公斤兔肉是43.6人民幣，比平常便宜了2美元（約14人民幣）。餐廳菜單上也重新出現狗肉，當地餐廳業者表示，豬肉太貴，讓民眾到餐廳用餐時較不願意點豬肉來吃。

豬肉價狂飆，民眾不滿聲音愈來愈多，不過目前沒有跡象顯示短期內豬肉短缺問題就能解決，根據大陸國家統計局數據，今年9月大陸全國平均豬肉價較去年同期上漲了69%，隨著豬肉量持續下降，預期未來價格還會持續上揚。

北京政府已經祭出緊急措施，刺激豬肉產量，包括讓養豬戶增加生產，也擴大從國外進口，根據大陸海關總署數據，今年前9個月，大陸豬肉進口量大增43.6%，增至132萬噸，不過報導指，大陸對豬肉的需求量實在太大，就算從國外進口也無法填補缺口，現在對萬安縣這樣的居民來說，豬肉已經是奢侈品。

(中時電子報)