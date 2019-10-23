亞錦賽對日本一戰成名的「火球男」劉致榮，外傳已與美國職棒紅襪隊簽約，今（23）日他在世界12強賽中華隊開訓及練球結束後表示：「還沒簽約，交給經紀人處理，專心準備12強賽。」不過他提到紅襪有前輩林子偉，有助於了解球隊，加上已完成體檢，加盟紅襪應只是遲早的事。

劉致榮說，亞錦賽期間和林子偉聊很多，包括旅外多年經驗談，還有紅襪的現況，並聚焦在心態的調適。畢竟業餘和職棒差別很大，美國棒球環境也與台灣大不相同；有個前輩可以請教很重要，不僅獲得的資訊豐富，也可事先做足功課再出去。

距離出國打球已近在咫尺，劉致榮說，若能順利旅外，首先是證明這幾年的努力沒有白廢，尤其要感謝家人的協助，讓他沒有後顧之憂；並專心養好身體，在球場上尋求好表現，終於受到美國職棒的青睞。

至於劉致榮的簽約金到底有多少？傳聞很多，從75萬到近百萬美元均有，大致就在新台幣3千萬元以內。也是繼2013年曾仁和加盟小熊隊（162.5萬美元）之後，加盟美職簽約金最高的投手。

談到即將開打的12強賽，劉致榮說，最想向王建民學下沉球，目前最拿手的變化球種是滑球。由於他算是速球型投手，如果能擁有速度比滑球快的球種，如下沉球、切球，運用上會更理想。

至於最想對決的球隊，劉致榮毫不猶豫說是日本隊，因為平常這些日本球員的名字耳熟能詳，如今能有機會交手非常難得，一定要好好對付他們。

中華隊在開訓儀式結束後即展開練球，球員則利用空檔接受採訪，劉致榮說：「好多媒體哦！真的有被嚇到！」不過他隨即定下心來侃侃而談，還開玩笑說：「隊上很多前輩都是偶像，也都是第一次見面，幸好不會太凶。」

(中時電子報)