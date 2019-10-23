針對外媒報導北京擬撤換香港行政長官林鄭月娥，中共外交部發言人華春瑩表示，外媒有關報導是「別有用心的政治謠言」。

大陸官媒《環球時報》在下午3點多發出的推文就已提及，「這是別有用心的政治謠言，中央政府將繼續支持林鄭月娥」，並搭配大陸外交部發言人華春瑩在記者會上的照片，已經預告大陸外交部將會正式將對外澄清，果然下午北京的外交部記者會就已發出正式的聲明，指外媒相關報導是「別有用心的政治謠言」。

大陸外交部發言人華春瑩。（圖／本報資料照）

金融時報（Financial Times）今日引述知情人士消息稱，北京計劃用「臨時行政長官」取代香港特首林鄭月娥，繼任者首選名單包括前香港金融管理局總裁陳德霖、前香港財政司及政務司司長唐英年。

報導表示，若中共國家主席習近平決定執行，將在明年3月前任命林鄭月娥的繼任者，並接續她到2022年結束的任期。

《香港電台》報導，特首辦公室在回覆媒體查詢時說，「不評論揣測報導」。被外媒點名的前政務司長唐英年與金管局前總裁陳德霖都透過發言人表示，不評論有關揣測，同時也繼續支持林鄭月娥擔任行政長官。

(中時電子報)