韓國女團f(x) 前成員雪莉（Sulli）日前輕生逝世，大馬女神何戀慈（Michiyo）近日推出新歌〈聽雨〉，看似開朗的她過去曾受憂鬱症所苦，看到雪莉噩耗，讓她有感：「在演藝圈其實需要很高的抗壓性，很慶幸自己在面對網路霸凌的時候有人陪我一起走出來，不是每個人都能在關鍵的那一刻堅持活下去的，我這首歌就是在說這個過程，呼籲網友在留言時給予更多的善意，不要淪為文字暴力的劊子手。」

大馬女神何戀慈（Michiyo）推出新歌〈聽雨〉唱出憂鬱症患者心聲。（RED PEOPLE提供）

在〈聽雨〉當中何戀慈突破以往演唱風格，除了心繫上轉變，粉絲也大讚唱功進步，她謙虛說，這次將感情融入當中，配唱時想起過去在網路被攻擊的心情，但現在已經釋懷，鍛鍊好更強的心智才能抵擋這些網路暴力。

有感韓星雪莉遭網路霸凌而輕生，大馬女神何戀慈呼籲受到憂鬱症、抑鬱症困擾的朋友可以儘早接受輔導治療」。（RED PEOPLE提供）

看似活潑搞怪又大膽的何戀慈，私下是不主動、不多話甚至內向的少女，她坦言，身邊都一直有憂鬱症的朋友，唯一能做的就是陪在他們身邊，有感而發地說，「就算平常看似很樂觀的人，也一定會有被負面情緒籠罩的時候。唱這首歌是希望大家可以感同身受，多關心身邊的人」。最後再度呼籲，「珍惜生命，有受到憂鬱症、抑鬱症困擾的朋友可以儘早接受輔導治療」。

(中時 )