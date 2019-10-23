雲林縣十月起也有兩家食物外送平台進駐，斗六市的外送員最多。（周麗蘭攝）

食物外送平台服務崛起，屢傳外送員車禍、勞資糾紛，雲林縣府勞工處呼籲外送員加入現有的雲林縣餐點配送人員職業工會、雲林縣機車貨物運送職業工會，除有勞保、健保、職災保險外，也可透過工會投保團體意外險。

雲林縣10月起也有foodpanda、Uber Eats兩家食物外送平台進駐，主要分布在斗六市、虎尾鎮、斗南鎮，外送員人數不明。

勞工處長張世忠表示，平台未替外送員投保勞健保，外縣市近來屢傳趕單送餐出車禍事件，勞動部職安署14日認定foodpanda、Uber Eats與外送員為僱傭關係而非承攬關係，平台業者應負起投保勞健保提繳勞退金之責，雖是照顧外送員美意，但執行面困難度高。

張世忠說，外縣市已有研議由平台業者組成工會的聲浪，但曠日廢時，他認為在還未與平台業者達成協議之前，讓外送員加入既有工會保障自身的權益比較快，雲林縣就有2家。

勞工處表示，成立於2006年的雲林縣機車貨物運送職業工會，會員大約100人；雲林縣餐點配送人員職業工會成立於2011年，會員人數約200人，若是只有一項外送工作，歡迎加入。

張世忠說，外送服務是新興的共享經濟商業模式，以就業市場角度，政府沒有理由阻止，應要著重外送員的生命安全以及勞動權利，而保險是最基礎的。

(中時 )