108年全國運動會競技體操項目今天落幕，單項決賽中代表台北市出賽的好手唐嘉鴻，在地板、吊環、單槓及雙槓再添4金，包過前天成隊金牌、昨天個人全能銀牌，本屆5金1銀入手超威風；地主桃園市好手李智凱則在鞍馬、跳馬進帳2金，其中鞍馬3連霸、跳馬2連霸，一樣收獲豐富。

李智凱和唐嘉鴻在今年世錦賽與隊友游朝偉、蕭佑然、徐秉謙攜手為中華隊拿下2020東京奧運成隊參賽4張門票，回到全運會就能在家鄉親友前再獻出色技巧，幾乎囊括了所有獎牌。

本屆是唐嘉鴻睽違6年再戰全運會，前兩屆他分別因為受傷、轉籍缺席，三天比賽下來感受到台灣體操因為搶眼的國際成績，吸引更多人關注，他相當開心，也很享受熱鬧的比賽氣氛，接下來仍會按照教練的課表一步一步為東京奧運準備。

李智凱在拿手的鞍馬完成全運會3連霸。(桃園市政府提供/陳筱琳傳真)

李智凱在本屆全運會單項進帳2金，加上成隊奪銅、個人全能金牌，用3金1銅為個人今年賽季畫下美好句點，總結今年整體表現，他認為有90分，算是成功的賽季，之後先放假一周充電，再回體操場繼續操練，他笑說：「里約奧運是我第一次站上奧運，內心興奮又開心，如今又有機會再闖奧運，看到東奧倒數越來越有參賽的實感，相信只要持續努力，也會有很棒的比賽結果。」

(中時電子報)